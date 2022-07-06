Виталий Миколенко и братья Суркисы / Фото из открытых источников

Товарищеский поединок Динамо против Эвертона состоится 29 июля, сообщает The Bobble.

Динамо подтвердило товарищеский матч с Антверпеном – известна дата и время спарринга перед стартом в Лиге чемпионов

Спарринг пройдет в Ливерпуле на стадионе Гудисон-Парк. Начало встречи в 21:45. Кстати, уже традиционно для матчей Динамо, встреча будет носить благотворительный харатер – все собранные средства передадут в фонд поддержки Украины.

Напомним, 20 июля Динамо сыграет с Фенербахче во 2-м раунде квалификации самого престижного евротурнира, а 27 июля в Стамбуле состоится ответный матч.

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