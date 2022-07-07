"Мы планировали, что по ходу сезона 2021/22 объявим тендер на продажу прав на телетрансляции матчей УПЛ. В феврале уже были хорошие наработки, но, к сожалению, война сорвала все планы и деловую активность. Надеюсь, что нам удастся сохранить наработки и провести со временем тендер с большим интересом и хорошими договоренностями.

Суперкубок Украины-2022 не будет разыгран

Могу сообщить, что сейчас есть претендент на трансляции матчей УПЛ, и не один. Сейчас мы ведем переговоры относительно организации трансляций. Однако есть уверенность, что и в сезоне 2022/23, и в следующих, Чемпионат УПЛ будет транслироваться регулярно и на высоком уровне.

У нас с нашими трансляторами всегда было взаимопонимание, и мы всегда были готовы к компромиссам ради того, чтобы трансляции проходили на хорошем уровне. В приложениях к нашему Регламенту очень четко расписаны все требования, они не являются чем-то избыточным или нереальным. Поэтому вряд ли придется что-то пересматривать или отменять.

К тому же, давайте не забывать, в матчах УПЛ задействованы бригады VAR. У них тоже есть свои четкие требования к видео-картинке и организации матчей. Поэтому мы планируем, что трансляции матчей сезона 2022/23 будут проходить на хорошем уровне", – сказал Дикий в комментарии FanDay.

Напомним, старт нового сезона запланирован на 23 августа.

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