Товарищеский матч

Сьон-2 – Динамо – 1:6

Голы: Аймон, 38 – Гармаш, 1, 20, Дубинчак, 58, Ванат, 61 (пен.), Антюх, 80, 82

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Накануне Динамо провело тренировочный матч против резервного состава Сьона, сообщает официальный сайт "бело-синих".

По соглашению сторон поединок был сугубо тренировочным, закрытым для СМИ, фото- и видеосъемки. Каждая из команд решала в этом матче свои задачи в рамках подготовки к новому сезону. Киевляне владели игровым преимуществом на протяжении всей игры и победили со счетом 6:1.

Стартовый состав Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцик, В. Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.

Напомним, на прошлой неделе Динамо сыграло с главной командой Сьона в рамках благотворительного турне ради Украины "Match for Peace! Stop the War!". В этом поединке победу праздновали также киевляне – единственный гол забил Владислав Ванат.

Уже 20 июля Динамо сыграет с Фенербахче во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а 27 июля в Стамбуле состоится ответный матч.

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