"Мы проделали очень много работы – как физической, так и тактической, также много работаем с мячом. Сборники, которые присоединились к нам позже, также быстро перестраиваются. У них был непродолжительный отдых, и сейчас видно, что ребята в хорошем состоянии. Думаю, к первой игре против Фенербахче удастся подвести всех к единой форме. На данный момент этот матч – самый главный для нас. Смотрим соперника, анализируем и обязательно хорошо подготовимся к предстоящему противостоянию.

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Сборники быстро набрали кондиции и имеют хорошую базу. Думаю, мы ничего особо не потеряли, хотя у нас и не было официальных игр уже семь месяцев. Конечно, мы прекрасно понимаем, какая игра нам предстоит, и в этом плане у сборников преимущество, ведь они играли официальные матчи.

Как говорит Мистер, сейчас нас ждет финальный этап подготовки к предстоящим матчам. У нас впереди несколько товарищеских игр, в которых можно будет наигрывать до автоматизма свои комбинации, чего требует Мистер.

Фенербахче – хорошая команда, очень организованная, отлично знаем их тренера, с которым раньше уже пересекались, и понимаем его игровую философию. Есть индивидуально сильные игроки, но, думаю, Динамо все равно сильнее, более мотивированно и покажет красивую игру. Надеюсь, в Польше придет полный стадион и наши болельщики обеспечат нам яркую поддержку. Благодарен им, что в столь нелегкое время они продолжают быть с нами – в общем, как всегда.

Считаю, что после Лиона (10 июля) будет ясно, на каком уровне готовности мы находимся. Тогда же, думаю, будет уже ясен и стартовый состав на первый матч с Фенербахче", – цитирует Вукоевича официальный сайт Динамо.

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 20 июля, а ответный матч – через неделю.

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