Реал Сосьедад в рамках 33-го тура испанской Примеры 2023/24 принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура Ла Лиги 2023/24 между Реал Сосьедадом и мадридским Реалом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин, как и прогнозировали испанские СМИ, остался в запасе – Карло Анчелотти провел ротацию, экономя силы перед выездом в Мюнхен.

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В старте сыграет Кепа. Таким образом, оборвалась 16-матчевая серия попаданий украинца в основу Реала. Состав Сосьедада будет объявлен через час.

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