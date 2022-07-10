Далеко не все украинские клубы пришли в себя и готовы возобновить выступления на профессиональном уровне.

Волынь, Краматорск, Олимпик, Ужгород, Подолье и Виктория не смогут участвовать в следующем розыгрыше Первой лиги, утверждает Футбол NEWS. Последние двое уже официально сообщили о своем решении, как и Агробизнес.

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Ожидается, что Первую лигу поделят на 2 группы по 8 команд. Предыдущий состав участников сформирован следующим образом, но могут быть изменения.

Группа А: Диназ (Вышгород), Эпицентр (Дунаевцы), Нива (Тернополь), Мункач (Мукачево), Прикарпатье (Ивано-Франковск), СК Полтава, Карпаты (Львов), Полесье (Житомир).

Группа Б: Металлург (Запорожье), ВПК-Агро (Вишневое), Оболонь (Киев), Горняк-Спорт (Горишние Плавни), ФСК Мариуполь, Кремень (Кременчуг), Скорук (Никопольский район), ЛНЗ (Черкассы).

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