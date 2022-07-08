Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев не удержался от комментария к фотографии народного депутата Николая Тищенко с оружием и другими принадлежностями для военных.

"Вот наши депутаты, отморозки с*ка. Скажите кто-нибудь Николаю, что у него очень классный автомат, и нам здесь такие нужны.

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Но если он хочет стрельнуть куда-нибудь, кроме своей ноги, то его ремень не надо заправлять под плитоноску. Это же его стыд", – написал Алиев в своем Instagram, указав на ошибки Тищенко в пользовании.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в терроборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

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