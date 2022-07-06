Киевляне определились с еще одним клубом, с которым сыграют во время межсезонного сбора.

Соперником Динамо в заключительном контрольном матче перед стартом в квалификации Лиги чемпионов станет Антверпен, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Встреча команд состоится в пятницу, 15 июля, на домашней арене бельгийцев – Босейлстадион. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

К слову, игра с Антверпеном, как и все международные товарищеские матчи Динамо, пройдет под лозунгом "Match for peace" ("Матч за мир") и с благотворительной целью. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение самых крупных гуманитарных проблем, вызванных войной России в Украине.

Проход на стадион будет только по электронным билетам. Пропуска стоят от 5 до 12 евро (от 152 до 365 грн., – прим.).

Напомним, 20 июля Динамо сыграет с Фенербахче во 2-м раунде квалификации самого престижного евротурнира, а 27 июля в Стамбуле состоится ответный матч.

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