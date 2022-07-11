Третий по силе дивизион рискует стать самым маленьким по составу участников за свою историю.

"Война внесла коррективы во все дивизионы чемпионата Украины. Не стала исключением и Вторая лига. По словам президента ПФЛ Александра Каденко, по состоянию на сегодняшний день желание выступать в новом сезоне изъявили лишь 12 клубов.

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Причин у этого сразу несколько. У кого-то после начала полномасштабной агрессии России возникли проблемы с финансами, а кто-то оказался на временно оккупированной территории. Кроме того, целый ряд второлиговых команд планирует попробовать свои силы в Первой лиге.

По сообщению официального сайта УАФ, неожиданно решил взять паузу в выступлениях на профессиональном уровне один из лидеров Второй лиги – киевский Левый берег. По разным причинам решил приостановить свое участие в чемпионате и Николаеве. Винницкая Нива прервала сотрудничество с главным тренером Игорем Леоновым и его помощником Михаилом Старостяком – клуб отказался от амбиций и хочет просто удержаться на плаву. Похожая ситуация и с черновицкой Буковиной – в ее составе в новом сезоне выступят преимущественно воспитанники местного футбола.

Среди хороших новостей – дебют на профессиональном уровне двух представителей первенства ААФУ. Речь идет о Ниве из Бузовой (Киевщина) и ФК ВАСТ из Николаева.

Напомним, в прошлом сезоне во Второй лиге выступала 31 команда. Старт нового сезона на всех уровнях запланирован на 23 августа.

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