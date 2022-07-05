СК Дніпро-1 отримав відмову від іменитого претендента на заміну Йовічевічу, – журналіст
Клуб з Дніпра продовжує вести пошук потенційного нового тренера команди у разі відходу Ігора Йовічевіча.
СК Дніпро-1 продовжує шукати потенційну заміну Ігору Йовічевічу та хотів запросити в команду Романа Григорчука, повідомляє ТаТоТаке.
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Втім, наставник Чорноморця відмовився, оскільки пообіцяв керівництву одеського клубу, що не покине колектив. Тепер у СК Дніпро-1 сватають наставника Металіста Олександра Кучера.
До слова, дніпряни під керівництвом Ігора Йовічевіча посіли третє місце у незавершеному чемпіонаті України.
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