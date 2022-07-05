Клуб з Дніпра продовжує вести пошук потенційного нового тренера команди у разі відходу Ігора Йовічевіча.

СК Дніпро-1 продовжує шукати потенційну заміну Ігору Йовічевічу та хотів запросити в команду Романа Григорчука, повідомляє ТаТоТаке.

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Втім, наставник Чорноморця відмовився, оскільки пообіцяв керівництву одеського клубу, що не покине колектив. Тепер у СК Дніпро-1 сватають наставника Металіста Олександра Кучера.

До слова, дніпряни під керівництвом Ігора Йовічевіча посіли третє місце у незавершеному чемпіонаті України.

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