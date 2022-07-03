"Не треба, знаєте, посипати голову попелом і казати, що ми зараз будемо робити без легіонерів. Та будем грати. У нас будуть народжуватися нові футболісти екстра-класу і будуть рости. Ми нічим не поступаємося європейським клубам за вихованням наших футболістів. Нічим.

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Зараз є велика проблема. Фантастична проблема, про яку я чую від всіх. Європейські клуби крадуть наших дітей. Користуючись статусом біженця, вони підписують наших молодих футболістів. Це дуже велика проблема. Тобто, найкращі футболісти академії, вони вже хто в Дженоа, хто в Баварії, хто в Барселоні, хто там, хто там... Це найкращі гравці. Чи вони повернуться назад? Не знаю. Але це велика проблема.

УЄФА зараз ніяким чином це не регулює. Тобто, тих футболістів, які через 5-7-10 років мали би робити погоду в збірній України, зараз розтягують європейські клуби. Це проблема. Як нам потім їх повернути назад? Чи їх хтось віддасть? Ніяких компенсацій футбольні школи не отримують", – резюмував Циганик у ефірі Циганик Live.

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