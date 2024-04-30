ПСЖ визначився з долею Луїса Енріке – результати в Лізі чемпіонів не вплинуть на рішення
Керівництво ПСЖ задоволено результатами Луїса Енріке на чолі команди.
Іспанський фахівець вже виграв з парижанами два трофеї – титул чемпіона Франції та Суперкубок. ПСЖ продовжує змагатися в Лізі чемпіонів та незабаром зіграє у фіналі Кубка Франції.
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За інформацією L'Equipe, у ПСЖ розглядають можливість продовження договору незалежно від результатів в останніх раундах Ліги чемпіонів. Чинна угода тренера з паризьким клубом розрахована до 2025 року.
Іспанський фахівець бачить деякі переваги в продовженні кар'єри в ПСЖ: відхід Кіліана Мбаппе надасть йому більше управлінських і тактичних можливостей. Зазначається, що Луїсу Енріке комфортно працювати з Луїшем Кампушем, з якими він підтримує плавні та ефективні взаємини.
Зараз тренер зосереджений на майбутніх матчах і ще не обговорював із клубом продовження контракту. Переговори можуть розпочатися після закінчення сезону.
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