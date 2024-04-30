Іспанський фахівець вже виграв з парижанами два трофеї – титул чемпіона Франції та Суперкубок. ПСЖ продовжує змагатися в Лізі чемпіонів та незабаром зіграє у фіналі Кубка Франції.

Брест вперше в історії здобув путівку в єврокубки у шаленому матчі з 9 голами, Ліон переграв Монако: Ліга 1

За інформацією L'Equipe, у ПСЖ розглядають можливість продовження договору незалежно від результатів в останніх раундах Ліги чемпіонів. Чинна угода тренера з паризьким клубом розрахована до 2025 року.

Іспанський фахівець бачить деякі переваги в продовженні кар'єри в ПСЖ: відхід Кіліана Мбаппе надасть йому більше управлінських і тактичних можливостей. Зазначається, що Луїсу Енріке комфортно працювати з Луїшем Кампушем, з якими він підтримує плавні та ефективні взаємини.

Зараз тренер зосереджений на майбутніх матчах і ще не обговорював із клубом продовження контракту. Переговори можуть розпочатися після закінчення сезону.

З третьої ліги до гола на ЧС і номінації на Золотий м'яч – зірка ПСЖ за 90 млн, якому хвороба могла зламати кар'єру