У понеділок, 29 квітня, у Чемпіоншипі був зіграний останній матч 45-го туру. Лестер у гостях розправився з Престоном (3:0).

Після того, як Лестер гарантував собі вихід в АПЛ, команда Енцо Марески вирішила не збавляти обертів і захистити перше місце. В останньому матчі 45-го туру Чемпіоншипа "лисицям" належало зіграти в гостях із Престоном, який уже втратив шанси на потрапляння до першої шістки. Не дивно, що гості розбили свого суперника з рахунком 3:0.

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Лестер став першим новачком АПЛ наступного сезону – колишньому чемпіону навіть не довелося виходити на поле

37-річний Джеймі Варді оформив дубль – чемпіон Англії у складі Лестера в 2016-му році забив наприкінці першого тайму та на початку другої половини зустрічі. Це був 17-й і 18-й бомбардира в цьому розіграші Чемпіоншипа – вони цілком собі можуть стати для Варді останніми за свою команду, якщо він тільки не вирішить продовжити контракт і повернутись в АПЛ.

Третій гол на свій рахунок у цій зустрічі записав 22-річний Кейсі Макатір. Примітно, що цього вечора він вийшов у стартовому складі своєї команди вперше з середини лютого – йому знадобився якийсь час, щоб відновитися після травми підколінного сухожилля.

На другу пряму путівку в АПЛ претендує Іпсвіч, який 30 квітня на виїзді зіграє проти Ковентрі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "трактористів" оцінюють коефіцієнтом 1,78, а господарів поля – 4,02. Нічия – 4,18. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,57.

Так Лестер завдяки сенсаційному розгрому Лідса (0:4 від КПР!) достроково гарантував собі перемогу в Чемпіоншипі – матч 46-го туру з Блекберном стане для "лисів" простою формальністю. Завдяки цьому результату Лестер у восьмий раз у своїй історії виграв другий англійський дивізіон. Це – новий рекорд. До сьогоднішнього дня, крім Лестера, подібним досягненням міг похвалитися тільки Манчестер Сіті.

Таким чином, четвертий сезон поспіль Чемпіоншип виграла команда, яка за рік до цього вилетіла з АПЛ. Раніше подібний трюк вдалося провернути Бернлі, Фулхему та Норвічу.