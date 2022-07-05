Динамо може віддати 3 гравців Зорі – Бурбас озвучив прізвища
5 липня 12:38 - Читать на русском
Динамо розглядає варіант плідної кадрової співпраці із Зорею.
Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо потужного підсилення луганського клубу.
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"З Маріуполя прийде Мішньов. Також буде Батагов. Радше за все, з Динамо приїдуть два молоді гравці – Михайленко та Бражко. Також є розмови про те, що може приїде Назарій Русин", – розповів Бурбас у ефірі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Нагадаємо, Михайленко і Русин взимку приєдналися до Чорноморця, але не встигли провести жодного офіційного матчу. Назарій вже мав досвід виступів за Зорю у сезоні 2019/20.
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