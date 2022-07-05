Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо потужного підсилення луганського клубу.

Зоря відпустила легіонера в Європу

"З Маріуполя прийде Мішньов. Також буде Батагов. Радше за все, з Динамо приїдуть два молоді гравці – Михайленко та Бражко. Також є розмови про те, що може приїде Назарій Русин", – розповів Бурбас у ефірі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, Михайленко і Русин взимку приєдналися до Чорноморця, але не встигли провести жодного офіційного матчу. Назарій вже мав досвід виступів за Зорю у сезоні 2019/20.

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