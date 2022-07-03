Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна поділився емоціями після зустрічі з 6-річним Іллею Костушевичем з Маріуполя, батьки якого загинули під час ракетних ударів російських окупантів по місту.

"Мій рідний батько став сиротою під час Другої світової війни. Жодна дитина ніколи не повинна дізнатись, що таке рости без батьків. Велика трагедія, що історія повторюється таким руйнівним чином.

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Сьогодні я стою перед Іллею, 6-річним хлопчиком, який нещодавно втратив обох батьків у Маріуполі. Він ровесник мого сина, і таке відчуття, ніби я дивлюся в очі свого покійного батька. Моє серце розривається.

Ми повинні зробити абсолютно все можливе, щоб допомогти Іллі та багатьом іншим подібним дітям та дати їм надію. І також ми маємо зробити все можливе, щоб в історії перестали повторюватись ці жахи", – написав Срна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, Даріо організував для Іллі розмову з Лукою Модрічем, а також подарував хлопчику форму Шахтаря і бутси.

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