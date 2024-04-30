Поєдинок на "Монжуїку" мав велике значення у питанні розподілу єврокубкових місць. Барселона після поразки у Класіко повернулась на третє місце, відставши від Жирони на один заліковий бал – звісно ж, "блаугранас" це не влаштовувало. Валенсія ж могла завершити тур у зоні Ліги конференцій, хоча для цього треба було перемагати.

На жаль, Роман Яремчук у заявку "кажанів" не потрапив через травму коліна. Для Рубена Барахи це серйозна втрата – він приїхав у Каталонію з "автобусом", із якого виходили через довгі закидання. Швидкість і габарити українця стали б у пригоді левантійцям.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Барселона з перших же хвилин захопила ініціативу, особливо покладаючись на ривки Рафіньї та Ямала. Бразилець вже на 4-й міг заробити пенальті (не дали, тому що грали плече в плече і без м'яча), а каталонець на 13-й пробивав з краю штрафного – неточно. Втім, перші дійсно небезпечні моменти створили "кажани".

Вихованець Реала – Пітер Федеріко – на 14-й хвилині прорвався правим флангом і прострілив вдовж воротарського, а Дуро замкнув п'яткою. Уго цілив поміж ніг тер Штегену, але голкіпер встиг зімкнутись. На 20-й же винос від Мамардашвілі запустив Пітера прямо на рандеву з голкіпером, однак юний вінгер пробив повз дальній кут.

Покарання за марнотратство прилетіло рівно за хвилину. Канселу прийняв м'яч на лівому фланзі та виконав зрячий навіс, а Фермін Лопес без жодного спротиву замкнув – 1:0. Як на тренуванні. Вперше у своїй кар'єрі він відзначився у Ла Лізі двома голами поспіль.

Здавалося, що це початок кінця, але вже на 27-й хвилині Валенсія відігралася внаслідок ляпу тер Штегена. Марк-Андре вийшов за межі штрафного, аби прийняти пас назад – втім, німець ще й вирішив спіжонити, перекинувши Дуро у дотик. Не вийшло. Уго підхопив сферу й покотив у порожні ворота. 1:1!

Це був тільки початок цирку. Барса після пропущеного гола принишкла, нічого не створюючи протягом десяти хвилин, поки не привезла собі пенальті. Мамардашвілі знову однією передачею запустив Пітера у штрафний, а Араухо зрізав його в абсолютно непотрібному підкаті. Пенальті!

Пепелу впевнено його реалізував. 1:2!

Лише після цього Барселона прокинулась. На 44-й хвилині відзначитись міг Канселу, який відгукнувся на діагональ, обійшов Пітера й пробив з меж карного майданчика. Мамардашвілі врятував Валенсію. На 1-й компенсованій же Гіоргі підвів, помилившись на виході й дозволивши Араухо зіграти на подачі – стійка виручила Валенсію.

А ще за хвилину Мамардшавілі залишив "кажанів" у меншості. Грузин прийняв звичайний пас назад, але м'яч відскочив від нього, немов від стінки. Ямал і Гіоргі одночасно стартували до "круглого" – вінгер був швидшим, а воротар рукою вибив сферу. Вибив за межами штрафного. Арбітр без вагань показав червону картку.

З гри довелося зняти Алмейду. У ворота встав Доменек, який парирував класний постріл Рафіньї зі стандарту. Ще за кільканадцять секунд Ямал крутив у дальню дев'ятку, однак точності трішечки забракло. Зрештою, команди відправились відпочивати за рахунку 1:2 на користь Валенсії.

Дані цифри на табло світились недовго. Всього через три хвилини після поновлення гри Барселона відігралася з кутового – Гюндоган виконав подачу, а Лєвандовскі замкнув ударом головою. Це був 8-й гол "блаугранас" зі стандартів у поточному чемпіонаті, що є найвищим показником із часів Ернесто Вальверде (сезон 2017/18).

Граючи у більшості, Барселона не продемонструвала чогось неймовірного. Наступного моменту вболівальники чекали аж до 62-ї хвилини, коли з дистанції класно хряпнув Кунде. Доменек парирував на Лєвандовскі, однак той не зміг зіграти на добиванні. Поляк вимагав пенальті, адже зачепився за ногу захисника – втім, лайнсмен помітив у нього офсайд.

Ще за 10 хвилин "блаугранас" могли забивати з кутового, однак замикання Араухо парирував Доменек. Левантійці миттєво відповіли, налякавши "Монжуїк" виходом свіжого Дієго Лопеса віч-на-віч – втім, не менш свіжий Педрі в останню мить встиг вибити м'яч з-під ніг суперника. Це був останній момент Валенсії у зустрічі.

Барселона ж в останній 15-хвилинці явно притиснула "кажанів". На 76-й хвилині міг забивати Гюндоган, який прийняв шикарну закидушку від Канселу й пробивав метрів з 12-ти. Васкес встиг кинутись під м'яч.

На 80-й же господарі таки прошили Доменека. Араухо випередив голкіпера при боротьбі за подачу з корнера, м'яч злетів над карним майданчиком, а Лєвандовскі підхопив його та розстріляв ворота. 3:2!

Рональд на 86-й міг і сам відзначитись, але Доменек знову відбив його замикання. Цього вечора "кажани" дозволяли забивати тільки Лєвандовскі – у компенсований час вони організували поляку штрафний, а той прямим ударом вколотив сферу в дев'ятку. 4:2! Хет-трик Роберта.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас". Барселона набрала 73 очки, повернувшись на другу позицію. Жирона залишається у двох залікових балах позаду. Стільки ж бракує Валенсії до прориву в зону Ліги конференцій. Лєвандовскі ж наблизився до Довбика у боротьбі за Пічічі – Артем випереджає поляка на три голи.

Довбик у клубі Роналду: забив гол, не реалізував пенальті – Жирона перервала 5-матчеву серію поразок і обійшла Барселону