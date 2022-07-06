Представники Першої та Другої ліг – Альянс та Вікторія – заявили, що не братимуть участь у наступному сезоні.

Неприємну новину повідомила ПФЛ у своєму Instagram. Основною причиною такого рішення з боку клубів є неможливість гарантувати безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області, яка і після звільнення щодня зазнає артилерійських обстрілів з території Росії

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"Ми неодмінно братимемо участь у національних футбольних змаганнях після перемоги у війні. Дякуємо всім, хто був цей час з нами. Щиро бажаємо всім українським клубам успішно провести цей сезон. Ми не прощаємось, а говоримо до побачення. Скоро обов’язково зустрінемось на футбольних полях", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Альянс завершив недограний сезон Першої ліги на третьому місці, а Вікторія була десятою у групі Б Другої ліги. Обидва клуби представляють Сумську область.

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