"Не вдалось – то таке. Це футбол, це спорт. Можу точно сказати, що хлопці дуже хотіли вийти і показали непогану гру.

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Олександр Петраков на своєму місці, це також можу сказати точно. Хто б що не говорив, це щира та відкрита людина, яка також дуже хотіла... Розумієте, що в нього зараз всередині твориться, коли вони програли Уельсу? Не по грі, це мій висновок.

Думаю, нас не дуже й хотіли бачити на цьому чемпіонаті. Пенальті, все суддівство. Не було бажання бачити нашу Україну на чемпіонаті світу, тому що ми країна, в якій йде повномасштабна війна", – сказав Вернидуб у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у вирішальному матчі збірна України поступилась Уельсу з рахунком 0:1. Єдиний гол забив у свої ворота Андрій Ярмоленко, намагаючись врятувати команду після подачі зі штрафного. Згодом, однак, гол переписали на Гарета Бейла.

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