"Що з квартирою у Маріуполі? Без поняття. Наскільки я знаю, господар квартири виїхав у перші дні. Щоб ви розуміли, моя квартира перебуває через дорогу від драмтеатру (у березні внаслідок його бомбардування росіянами загинуло близько 300 людей, – прим.). По фотографіях бачив, що вікна вилетіли, але будинок не згорів. Не знаю, чи там залишилися мої речі, чи, може, все звідти винесли.

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Нічого цінного не залишалося, тільки особисті речі, та й то небагато. Машину, дякувати Богові, цього разу я забрав. До цього чотири рази літав із Маріуполем на збори й тричі залишав її у місті. Але тут – Бог вберіг. Я дізнався, що моя дружина вагітна і відпросився трохи раніше, щоб цю новину сказати батькам. І ми поїхали машиною.

У мене майже всі родичі у Запоріжжі, лише бабуся з дідом залишилися в окупованій Василівці. Важко виїхати та небезпечно. До того ж дід на інвалідному візку і невідомо, як він перенесе дорогу. У Василівці постійно обстріли. Жаркувато. Ми переживаємо за них.

Базари майже не працюють, з продуктів мало що є, все подорожчало. Окупанти, слава богу, людей там особливо не чіпають. Бабуся здебільшого сидить удома і нікуди не виходить. Окупанти зробили там бананову республіку, як і з Мелітополя", – цитує Чоботенка FanDay.

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