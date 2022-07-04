Репортер програми "Футбольний формат" воював поблизу Сіверська та Лисичанська, але кілька днів не виходив на зв'язок. Вже вчора почалися з'являтися оптимістичні повідомлення про його стан, а сьогодні сам Ящук підтвердив цю інформацію.

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"Дякую Богу та великому диву... Дякую усім, не встигаю відповісти. 6 днів на нульовій позиції. Живий і навіть цілий наразі. Слава Богу, Слава ЗСУ", – написав Ящук в соцмережах.

Нагадаємо, раніше своїм досвідом перебування на фронті поділився колишній воротар Динамо та очільник ПФЛ Святослав Сирота.

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