"6 діб на нульовій позиції – дякую Богу та великому диву...": футбольний журналіст підтвердив порятунок з Лисичанська
Журналіст Олег Ящук особисто заспокоїв своїх колег та друзів.
Репортер програми "Футбольний формат" воював поблизу Сіверська та Лисичанська, але кілька днів не виходив на зв'язок. Вже вчора почалися з'являтися оптимістичні повідомлення про його стан, а сьогодні сам Ящук підтвердив цю інформацію.
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"Дякую Богу та великому диву... Дякую усім, не встигаю відповісти. 6 днів на нульовій позиції. Живий і навіть цілий наразі. Слава Богу, Слава ЗСУ", – написав Ящук в соцмережах.
Нагадаємо, раніше своїм досвідом перебування на фронті поділився колишній воротар Динамо та очільник ПФЛ Святослав Сирота.
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