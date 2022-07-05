Динамо відзвітувало про передачу двох автівок на передову / фото: ФК Динамо

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про передачу двох джипів одному з підрозділів української армії на передовій.

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Зазначається, що у цьому підрозділі перебувають і фанати київського клубу, які захищають Україну від рашистських загарбників. "Динамо продовжує свою гуманітарну місію, всіляко допомагаючи Збройним силам України та всім, хто працює заради наближення нашої перемоги над російськими окупантами", – йдеться у повідомленні "біло-синіх".

Нагадаємо, триває вже 132-й день війни, яку росіяни почали проти України. Наразі найгарячішими точками залишаються південь та схід нашої країни.

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