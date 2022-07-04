Кривбас продовжує розривати трансферний ринок – є сьомий новачок для Вернидуба
Кривбас дуже старанно працює для підбору складу під нового головного тренера.
Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 30-річного голкіпера Андрія Кліщука. Контракт розрахований на один сезон.
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Першу половину минулої кампанії Кліщук провів за Гірник-Спорт – 19 матчів (10 "сухих) і 13 пропущених голів. Взимку воротаря підписав Інгулець, однак через війну не вдалося провести жодного офіційного матчу. Кліщук має певний досвід виступів в УПЛ, оскільки свого часу захищав ворота СК Дніпро-1.
Додамо, що Кривбас наразі є найактивнішим українським клубом на ринку – команда Юрія Вернидуба підписала вже 7 новачків.
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