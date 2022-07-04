Миколенко пожертвував відпусткою і вже працює у тренажерці – фанати Евертона захоплені українцем
Захисник Евертона Віталій Миколенко не жалкує зусиль для якомога кращої підготовки до наступного сезону.
Український легіонер вже повернувся до розташування клубу і працює в тренажерному залі.
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Миколенко міг відпочивати до 10 липня. Гравцям, які виступали за національні збірні у червні, дали додаткові 2 тижні відпустки, проте Віталій вирішив знехтувати такою можливістю. Фанати Евертона гідно оцінили працьовитість легіонера: "Саме такі хлопці і потрібні нашому клубу".
Додамо, що новий сезон для "ірисок" розпочнеться 6 серпня домашнім матчем проти Челсі.
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