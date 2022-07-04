Захисник Евертона Віталій Миколенко не жалкує зусиль для якомога кращої підготовки до наступного сезону.

Український легіонер вже повернувся до розташування клубу і працює в тренажерному залі.

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Миколенко міг відпочивати до 10 липня. Гравцям, які виступали за національні збірні у червні, дали додаткові 2 тижні відпустки, проте Віталій вирішив знехтувати такою можливістю. Фанати Евертона гідно оцінили працьовитість легіонера: "Саме такі хлопці і потрібні нашому клубу".

Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given an extended break by the club due to international commitments.



Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3 — ??? ????? (@EFCdaily_) July 4, 2022

Додамо, що новий сезон для "ірисок" розпочнеться 6 серпня домашнім матчем проти Челсі.

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