До чемпіонату світу-2018 в російському Краснодарі зробили мурал на одному з будинків, присвятивши його тодішньому капітану збірної Іспанії Серхіо Рамосу.

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Втім, зараз росіяни мають інші цінності. Зображення з легендою Реала та збірної Іспанії прибрали, намалювавши на його місці майора армії рашистів Андрія Бурлакова, ліквідованого ЗСУ. Він коригував артилерійський вогонь у районі херсонського аеропорту.

Нагадаємо, розпочався 131-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Наразі армія орків залишається на східній та південній частинах України, але ЗСУ обов'язково звільнять окуповані землі.

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