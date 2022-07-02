"Наскільки я знаю, Динамо наполягає на тому, що всі матчі чемпіонату вони хочуть грати в Україні", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Циганик назвав нову дату початку УПЛ та уточнив інформацію щодо матчів за кордоном

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що учасники єврокубків можуть провести поєдинок УПЛ за кордоном, якщо разом перебуватимуть за межами України у цей період.

Динамо, яке суттєво не постраждало від відходу іноземців, матиме серйозну перевагу над конкурентами саме на батьківщині – за кордоном суперника можуть підсилити легіонери, які не хочуть повертатися в Україну через війну.

Динамо вперше програло у 2022-му – вихованець Арсенала на пару з Андрієвським обірвали успішну серію Луческу