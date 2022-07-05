Новачок УПЛ хоче якомога швидше випробувати себе на тлі команд елітного дивізіону.

Кривбас завершив перший етап літніх зборів, а в середу (6 липня) розпочинається другий, інформує офіційний сайт клубу.

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Вже відомі два суперники криворіжців для спарингів. 12 липня команда зіграє проти Олександрії, а 17-го проти Інгульця. Остання зустріч подарує дуель колортиних футбольних персонажів періоду війни – тренера Кривбаса Юрія Вернидуба та президента петрівців Олександра Поворознюка.

Нагадаємо, криворізький клуб посів друге місце у скороченому сезоні Першої ліги і разом з Металістом був підвищений в УПЛ.

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