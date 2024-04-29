"Днями довелося почути неприємну інформацію від Анатолія Дем'яненка. Він хотів зайти в УАФ, а його всередину навіть не пускають. Навіть паркуватися не дозволили біля Будинку футболу. Це людина, яка грала на трьох чемпіонатах світу. Це легендарний футболіст для України. Він один зробив більше, ніж 95% разом взятих людей, які зараз сидять в Будинку футболу.

Так не можна з легендою. Що б там не було, він був віце-президентом за минулої влади... Він футболіст насамперед. Він людина, яка віддала здоров’я заради футболу. Він найкращий футболіст СРСР 1985 року. Він повинен дзвонити, щоб хтось його проводив в Будинок футболу? А що це таке, як це так?

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А скільки людей, які працювали на український футбол, які отримували певні невеличкі кошти – 100-200 доларів до пенсії. Їм зараз це все пообрізали. А вони багато зробили для українського футболу. Зате зараз охоронців озброєних по Асоціації ходить… Таке враження, що там має бути терористичний акт, напад. Зараз слава Богу трохи менше, донедавна ходило.

У нас щось не те робиться. Мені прикро за Дем'яненка, я його поважаю. Він складна людина, до нього можна по-різному ставитися, але він легенда. Він, напевне, один з небагатьох, хто повинен заходити у Будинок футболу, коли захоче і як захоче. У нас не так багато їх, має бути повага ", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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