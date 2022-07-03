Кривбас покинули Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Льопка, Олександр Пятов, Назар Маліновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордієнко, Ігор Яровий, Крістіан Іліч, Вагнер Гонсалвеш та Іван Семеніхін, інформує пресслужба клубу.

Кривбас підсилився Віталієм Вернидубом і ще одним екс-лідером Зорі

"Разом з ними ми пройшли шлях до головної цілі – виходу в УПЛ. Кожен з них зробив свій внесок і, без перебільшення, назавжди увійде в історію криворізького футболу. Відразу 18 футболістів покидають клуб і на це є різні причини. Як спортивні, так і відлуння тієї ситуації, у якій наразі опинилася вся наша країна.

Новий рівень турніру, новий тренер, нові цілі, конкуренція, страх і хвилювання, сімейний фактор, здоров’я та багато іншого. У кожного з гравців своя індивідуальна історія, своє життя та особисті контракти", – йдеться у заяві. Деякі гравці, про відхід яких оголосили сьогодні, вже знайшли нові клуби.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22, який був завершений достроково, Кривбас здобув путівку в УПЛ. Нещодавно команду очолив Юрій Вернидуб, який поєднуватиме тренерську роботу та службу в ЗСУ. Після призначення нового коуча криворіжці підписали 6 новачків.

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