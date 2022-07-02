Нещодавно Динамо віддало венесуельця у братиславський Слован на правах оренди. Рамірес вийшов у основі на спаринг проти Збройовки Брно (2:2) і відразу забив, головою замкнувши подачу партнера.

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Такий початок повинен надихати форварда, який ганебно провів минулий сезон. Рік тому Динамо заплатило Дунайській Стреді за Раміреса 1,75 млн євро, але той не виправдав сподівань – 7 матчів і всього один гол. Вже через 6 місяців нападника передали хіхонському Спортінгу, і там все було ще гірше – жодної результативної дії у 12 поєдинках.

Контракт Раміреса з Динамо розрахований до літа 2026 року, а оренда у Словані – на весь наступний сезон.

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