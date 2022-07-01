Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку повномасштабної загарбницької війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже 38 новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі та його вплив на гру мільйонів.



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23:20. Президент та тренер дитячого футбольного клубу загинув внаслідок ракетного обстрілу Одещини.

22:50. Захисник Шахтаря Вітао і наступний сезон проведе у бразильському чемпіонаті. Інтернасьйонал повторно орендував гравця у донеччан.

22:11. Ігор Циганик назвав нову дату початку УПЛ та уточнив інформацію щодо матчів за кордоном.

21:05. Збірна України принизливо поступилася Іспанії в 1/2 футзального Євро-2022 серед жінок – залишилася надія на бронзу.

19:56. Журналіст Ігор Бурбас стверджує, що УПЛ частково відбудеться за кордоном.

19:10. Верес презентував проекти форми на наступний сезон, віддавши шану ЗСУ.

16:50. Тете скористався дозволом ФІФА, щоб не повертатися в Шахтар. Бразилець продовжить грати за Ліон.

16:05. Динамо відпустило захисника в СК Дніпро-1. Він спробує вдруге закріпитися у складі дніпрян.

15:27. Лаціо офіційно оголосив про трансфер зірки Шахтаря. "Гірники" отримають кругленьку суму.

14:51. Колос підписав 5 новачків – серйозне підсилення з Динамо і Шахтаря.

14:05. Роман Зозуля показав круту колекцію футболок від його волонтерської організації "Народна Армія". Придбавши одяг, можна допомогти ЗСУ.

13:16. Кривбас підсилився Віталієм Вернидубом і ще одним екс-лідером Зорі.

12:27. Зоря оголосила про перехід хавбека молодіжної збірної України – перший новачок луганців.

11:50. Рома зіграє товариський матч із Шахтарем, щоб не платити 300 тисяч євро.

11:16. Вернидуб розпочав велику чистку – Кривбас попрощався з 12 гравцями.

10:48. Педрінью офіційно покинув Шахтар та повернувся до Бразилії.

10:11. Динамо втратило форварда на матчі з Фенербахче – гравця турбує специфічна травма.

9:25. Рух оголосив про повернення легіонера з Європи. Після повномасштабного вторгнення Росії він покинув львівський клуб.

9:00. "Це змусило мене згадати сцени 1939-1945 років": Луческу відчуває сором через війну в Україні.

30 червня

23:40. Зоря представила нового тренера та назвала його помічників.

22:25. Агент Довбика підтвердив інтерес від чотирьох топ-клубів Туреччини.

21:30. Збірна України U-21 офіційно дізналась дати стикових матчів за вихід на Євро-2023.

20:45. "Росія не хоче війни": Луческу зізнався, що сказав би Путіну при зустрічі.

20:00. Німецький тренер очолив московський Локомотив. Унікально, але навіть зараз знаходяться особи, які їдуть за кривавими грішми.

19:15. Шахтар визначився з місцем підготовки до нового сезону – нетиповий вибір "гірників", які порушили традицію вперше за півдесятиріччя.

18:25. Ребров може підписати в Аль-Айн екс-голкіпера Динамо та збірної України.

17:50. Динамо отримало потужне підсилення на зборах – до команди приєднались збірники і два легіонери.

17:10. Луганська Зоря завершила співпрацю з 5 гравцями – серед них легенда клубу.

16:17. Ротань може очолити СК Дніпро-1 – клуб готовий на поєднання з роботою у молодіжній збірній України.

15:41. Карпати офіційно відпустили одразу 13 гравців. Львівський повідомив про кадрову революцію перед наступним сезоном.

15:04. Легіонер Ворскли остаточно попрощався з клубом. Він покинув Полтаву ще після початку війни.

14:26. Зоря очікує на потужне підсилення складу під час зборів. В офіційній заяві клубу не обійшлося без конфузу.

13:13. Екс-гравець Динамо назвав єдиний клуб України, у який хотів би повернутись.

12:38. Зоря оголосила список гравців, які вирушать на перші збори під керівництвом нового тренера.

12:11. Суперник Динамо у Лізі чемпіонів готовий заплатити за оренду Довбика.

11:45. Гравець Шахтаря може повернутись у Європу після оренди в бразильському клубі.

11:10. Нападник Миная Євген Селезньов поділився думками щодо перспектив Шахтаря без легіонерів у новому сезоні УПЛ.

10:44. СК Дніпро-1 прагне замінити Йовічевіча іноземцем. Ротаня, Михайленка або Максимова в команді, швидше за все, не буде.

10:05. Директор українського стадіону описав наслідки обстрілу, який здійснили російські окупанти.

9:33. "Зозуля той ще дурень": Селезньов відверто висловився щодо екс-партнера по збірній України.

9:00. "Потрібно взяти паузу": президент клубу Першої ліги прокоментував чутки про розпуск команди.

30 червня

23:25. Відомий тренер загинув під час обстрілів Харкова... Світла пам'ять.

22:45. Динамо вперше програло у 2022-му та не зуміло додати позитивних емоцій вболівальникам. Вихованець Арсенала на пару з Андрієвським обірвали успішну серію Луческу.

22:00. Селезньов зізнався, чому не вступив у тероборону. Євгена зупинив шантаж сина.

21:20. Динамо грає контрольно-благодійний матч у Швейцарії. Багато нашої символіки, команду та країну підтримують за кордоном.

20:10. Кривбас продовжує готуватися до УПЛ, попри всі обставини. Юрій Вернидуб отримав одразу трьох новачків.

19:10. "Мені дуже хочеться зрозуміти, що в голові у Дмитра Іванісені, який спокійно грає в країні-агресорі", – роздумує Євген Левченко.

18:25. Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги конференцій. Зберігаємо представництво не лише серед команд, а й серед суддів.

17:40. Російські ЗМІ розповсюджують фейк про лідера збірної Польщі, який не хоче грати в чемпіонаті окупантів.

16:16. "Брагін був людиною слова": прийшов з боротьби, водив підопічного у нічний клуб, втратив усе через терор рашистів у місті, яке при Україні почало розквітати. Він рятував Шахтар і пояснює, чому українські футболісти воюють на боці Росії. Ексклюзивне інтерв'ю з творцем Металурга з Донецька.

15:15. Марлос замислився про завершення кар'єри, а в його нинішньому клубі доволі різко відповіли на інтерес Реброва до колишнього півзахисника збірної України.

14:14. Екс-воротар Динамо розплакався під час прощання з іноземним клубом. Ще емоційнішим це відео зробило те, що Коваль взяв 4 пенальті за сезон в останньому матчі сезону.

13:13. Зірки молодіжної збірної України передали рації для ЗСУ, які придбали за власні кошти.

12:12. Динамо не хоче відпускати Цітаішвілі. Чемпіон світу покинув збори самостійно – впливають вища зарплата і ще один чинник.

11:11. Ковалець для допомоги ЗСУ продає найбільший трофей у кар'єрі. Зозуля бореться за перемогу в аукціоні.

10:10. Буяльський міг опинитись в МЛС безкоштовно. Гідна відповідь лідера влаштувала Суркіса. Тим часом Динамо офіційно визначилось з майбутнім Вербіча та Кендзьори у клубі та очікує на приїзд збірників

09:09. Шахтар готує повернення потужного десанту вихованців. Трансфер одного з них анонсують днями. Тим часом, як стало відомо "Футбол 24", Йовічевіч визначився з першим трансфером у Шахтарі.

08:08. Чорноморець оголосив про відхід одразу 12 гравців. Вражаючу трансферну кампанію Григорчука, коли залучали навіть непоганих іноземців, зірвала своїми масовими вбивствами злочинна Росія.

28 червня

23:20. Жіноча збірна України ефектно здолала Угорщину, не пустивши мадярок на ЧС-2023 – дебютний успіх екс-наставника Барселони на чолі "синьо-жовтих".

22:10. Ігор Йовічевіч скористається правилом ФІФА для іноземців в УПЛ, щоб очолити Шахтар. СК Дніпро-1 намагався утримати хорвата, продовживши його контракт.

Один з найкращих голкіперів Серії А Гульєльмо Вікаріо не просто поселив у себе вдома біженців з України, а й став справжнім другом для хлопчика на ім'я Мілан.

20:30. Динамо готове прощатися з гравцями. Кендзьора серед ти, до кого є інтерес із топ-чемпіонатів, а Цітаішвілі знову може опинитися в Польщі, де матиме шанси на гру в ЛЧ і щедру зарплату.

19:47. Іванісеня вперше зіграв за російський клуб після початку війни в Україні. Раніше Дмитро шукав цинічні виправдання, аби залишитися у країні-агресорці.

19:01. "Який я на*уй фашист?": Селезньов видав запальний спіч про напад росіян на Україну.

18:30. Лівий берег виступив з офіційною заявою щодо припинення існування.

17:45. Ларссон-молодший припинив співпрацю з окупантським Спартаком.

17:10. Сопко назвав спільну рису Йовічевіча та Луческу – це робить тренера СК Дніпро-1 гідною заміною Де Дзербі у Шахтарі.

16:45. "Добре, що я не москаль": українець камерунського походження Нгаха залишив патріотичний меседж.

16:12. Селезньов похизувався знанням закарпатських слів і пояснив, чому перейшов на українську.

15:33. Ігор Йовічевіч начебто перестав відповідати на дзвінки СК Дніпро-1, коли стало відомо про перехід в Шахтар.

15:05. Ребров і неперевершена сімка: хто з українців поїде на Близький Схід?

13:56. Шахтар може замінити принижену Барселону, зігравши благодійний матч з Ромою.

13:01. Черговий стадіон України потрапив під обстріл окупантів – розмір вирви вражає.

12:15. Футболку Роналду з матчу проти України продали на аукціоні – відома реакція легенди і зібрана сума для ЗСУ.

11:50. Шахтар зустрінеться з представником Ередивізі в матчі на підтримку України.

11:25. Зоря офіційно підтвердила призначення тренера, який раніше працював у Шахтарі.

10:56. "Моя дружина була за 200 метрів від вибуху": колишній тренер Кременя шокований кровожерливістю росіян.

10:12. Шахтар майже не має надій на Довбика, але є забивна альтернатива за скромні гроші.

9:48. "Перед Богом всі будуть відповідати одинаково": український форвард звернувся до росіян, які обстріляли Кременчук.

9:15. "Вони мають бути страчені": екс-воротар Динамо порівняв Путіна з Бен Ладеном – жах у Кременчуці став останньою краплею.

8:44. Челсі викинув російську мову з офіційного ресурсу. З приходом американця Тодда Бьолі, нового власника, у Челсі розпочався серйозний процес змін.

8:00. "Це не порівняти з тим, що трапилося у місті": директор Кременя – про обстріл стадіону і біду в Кременчуці.