"Коли я очолив Маккабі Т-А, то якраз сталося загострення стосунків між Ізраїлем та ХАМАС. Там теж летіли ракети. У Ізраїлі кожен будинок обладнаний сховищем, і під час тривоги ти повинен спускатися туди. Був момент, що я лежав на пляжі і бачив, як ракета впала у море. Треба швидко зібратися і їхати додому.

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Був такий період, але ми з Маккабі продовжували грати, тренуватися. Намагалися оминати ті регіони, куди ракети прилітали часто. Як і в Україні, легіонери тоді одразу роз'їхалися, а ми догравали чемпіонат ізраїльськими футболістами", – сказав ван Леувен у коментарі Вацко Live.

Нагадаємо, у Зорі 52-річний нідерландець замніить Віктора Скрипника, який очолив Ворсклу.

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