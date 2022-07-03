34-річний центрхав на правах вільного агента став другим літнім новачком Паленсії, яка виступає у п'ятому за силою іспанському дивізіоні. Деталі контракту з українцем не розголошуються.

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Останнім клубом Піднебенного був Альянс, у якому він провів три роки. В сезоні 2021/22 В'ячеслав допоміг команді з Липової Долини посісти третю сходинку Першої ліги, награвши 17 матчів (три голи та одна результативна передача).

Додамо, що Піднебенной – вихованець Шахтаря, але за першу команду не виступав. Загалом в його активі понад 280 поєдинків на професіональному рівні за Олімпік, Авангард, Полтаву, Нафтовик, Інгулець, Альянс, молдовську Дачію та інші клуби.