Динамо мінімально здолало Сьйон у товариському матчі. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Товариський матч 2 липня 2022

Сьйон – Динамо – 0:1

Гол: Ванат, 35

Динамо створило достатньо моментів у першій половині, але заважала власна неточність чи вдалі дії кіпера суперників. Довелося чекати 35-ї хвилини, на якій Ванат вміло зіграв на добиванні.

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Гол 20-річного нападника Динамо залишився єдиним у зустрічі. Команди охоче марнували моменти і по перерві, зафіксувавши перемогу команди Луческу.