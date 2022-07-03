"У мене в Росії друзі ще позалишалися. Ну як. Були друзі, зараз вже їх немає. Було кілька дзвінків від хлопців, з якими я грав. Не знаю, що вони хотіли, я навіть слухавки не брав, мені нецікаво.

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Про що говорити? Почути їхні співчуття? Хай вони їх засунуть в далеке місце. Мені їх не треба. Мені вистачає того, що ми бачимо на сьогодні. Діти, жінки, матері наші гинуть. Хлопці молоді, в яких по троє дітей – вони сиротами стають. Про що можна говорити? Вони нас "денацифікують", чи як вони там кажуть. Хай подивляться на себе, а потім говорять про нас.

У нас не нацики воюють, у нас вся країна встала і воює проти них. Ніхто не хоче, щоб вони сюди прийшли. А те, що в них нема мізків, вони вже про ядерку розказують – це їхні справи. Вони ж розуміють, що якщо зроблять це, то їх також не буде. Не буде нікого. Хоча їхні Путін і Лавров самі можуть ось-ось тапки відкинути. Будемо чекати. Чим швидше це буде, може, тим краще для нас..." – заявив Вернидуб в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

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