"Біло-сині" визначились з долею п'ятьох гравців, які перебували у складі основної команди на зборах.

Навін Малиш, Максим Дячук, Назар Волошин та Антон Царенко покинули розташування основи Динамо. Вони повернуться до юнацької команди киян, повідомляє офіційний Telegram-канал "біло-синіх".

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Також клуб працює над працевлаштуванням Крістіана Біловара – 21-річного вихованця киян хочуть відправити в нову оренду. Центральний захисник, який нерідко з'являється на публіці в компанії доньки Ігоря Суркіса Яни, за минулий сезон встиг пограти за Десну та Чорноморець.

У рамках тренувального збору Малиш, Царенко та Назар Волошин зіграли по 3 матчі. Дячук і Біловар записали до свого активу по два спаринги.

Додамо, що до складу Динамо повернулись представники збірної України, а також двоє легіонерів – Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора. Усі вони вже зіграли у спарингу з Янг Бойз.

Динамо та Янг Бойз зіграли матч на 3 результати – великий камбек основи, сейви Нещерета, втрачені шанси Ваната і Ко