Лунін виграв голосування за найкращий сейв сезону Ла Ліги – неймовірний порятунок кінчиками пальців
Андрій Лунін отримав від Реала крихти ігрового часу, але запам'ятався кількома чудовими моментами.
Українець виграв голосування за найкращий сейв Ла Ліги у сезоні 2021/22.
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Епізод трапився у матчі 37 туру проти Кадіса. Усама Ідріссі вивалився на побачення з Луніним та ідеально покотив у нижній кут воріт. Втім, Андрій встиг скластися і буквально кінчиками пальців перевести м'яч на кутовий. Конкурент українця, Тібо Куртуа, також потрапив до рейтингу, але лише на 9 сходинку.
Додамо, що Лунін у минулому сезоні провів за Реал лише 4 поєдинки, в яких пропустив 4 м'ячі (по одному за гру).
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