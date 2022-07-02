Українець виграв голосування за найкращий сейв Ла Ліги у сезоні 2021/22.

Лунін за тиждень розпочне підготовку до сезону

Епізод трапився у матчі 37 туру проти Кадіса. Усама Ідріссі вивалився на побачення з Луніним та ідеально покотив у нижній кут воріт. Втім, Андрій встиг скластися і буквально кінчиками пальців перевести м'яч на кутовий. Конкурент українця, Тібо Куртуа, також потрапив до рейтингу, але лише на 9 сходинку.

Додамо, що Лунін у минулому сезоні провів за Реал лише 4 поєдинки, в яких пропустив 4 м'ячі (по одному за гру).

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