Відомий журналіст Олег Ящук, який служив у Збройних силах поблизу Лисичанська, знайшовся. Про це повідомили одразу декілька Telegram-каналів.

На Донбасі зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ

За інформацією джерел, Ящук живий, але перебуває в районах, де відсутній стабільний зв‘язок. Раніше близькі та колеги журналіста почали бити на сполох, адже востаннє він давався чути ще 29 червня.

Нагадаємо, останнім часом Ящук вів програму "Футбольний формат" на телеканалі "Еспресо.TV". Перед тим працював на телеканалах "Футбол". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив у ЗСУ і служить у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював біля Сіверська та Лисичанська.

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