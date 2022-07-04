"Наскільки я чув, Ракицький близький до повернення в Шахтар. Там точно йде переговорний процес. Мої джерела кажуть що він якщо не завершився, то близький до завершення. Контракт не підписаний, але переговорний процес на стадії завершення.

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Наскільки я розумію, Шахтар планує своє майбутнє з Ярославом Ракицьким... Це скромні фінанси в порівнянні з тим, до чого звик Ракицький. Зараз Шахтар буде дуже і дуже серйозно заощаджувати", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, останнім офіційним клубом Ярослава був Зеніт, з якого він пішов з початком війни, яку росіяни розв'язали проти України. Після цього Ракицький тренувався у складі харківського Металіста, а потім і з Шахтарем, зігравши у кількох благодійних матчах. Офіційно захисник не підписував контракт з жодним з клубів.

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