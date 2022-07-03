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Клуб не розголошував умов переходу, проте за даними Transfermarkt, Жунінью не заморожував свою угоду з Зорею, а перебрався на правах вільного агента.

Нагадаємо, захисник перебрався до Зорі в 2020 році. За цей час Жунінью відіграв у 31 матчі, забивши 1 гол та віддавши 2 асисти.

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