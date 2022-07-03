Зоря відпустила легіонера в Європу
3 липня 19:14 - Читать на русском
Захисник Зорі Жунінью продовжить кар'єру в чемпіонаті Кіпру.
Кіпрський Пафос оголосив про підписання бразильського захисника на своєму офіційному сайті.
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Клуб не розголошував умов переходу, проте за даними Transfermarkt, Жунінью не заморожував свою угоду з Зорею, а перебрався на правах вільного агента.
Нагадаємо, захисник перебрався до Зорі в 2020 році. За цей час Жунінью відіграв у 31 матчі, забивши 1 гол та віддавши 2 асисти.
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