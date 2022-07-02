Яремчук отримає від Бенфіки зірковий номер, який носить у збірній України
2 липня 16:59 - Читать на русском
Роман Яремчук з наступного сезону носитиме більш статусну цифру на спині.
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У дебютному сезоні Яремчук був змушений вдовольнитися №15, а зіркову дев'ятку носив Дарвін Нуньєс. Цього літа уругвайця продали в Ліверпуль за 75 млн євро, тому футболка звільнилася. Яремчук скористається можливістю і підхопить номер, який носить у збірній України.
Додамо, що в минулому сезоні наш нападник відіграв за Бенфіку 43 матчі, оформивши 9 голів та 6 асистів.
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