Владислав Супряга має шанс перезапустити свою кар'єру у команді, в якій досяг найбільших успіхів.

Нападник Динамо Владислав Супряга може приєднатися до СК Дніпро-1, повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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Дніпряни розглядають можливіть оренди 22-річного футболіста на один сезон. Не виключено, що мова йтиме і про повноцінний перехід, однак сума трансферу буде значно меншою, ніж та, за яку гравець перейшов у Динамо у 2018 році (близько 6,5 млн євро, – прим.).

Нагадаємо, Супряга – вихованець Дніпра. За СК Дніпро-1 дебютував у 2017 році. З серпня 2018-го – виступає за Динамо. Другу половину сезону-2021/22 Владислав провів у Сампдорії, де зіграв лише у 1 матчі. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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