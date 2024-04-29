Якщо заохочувальний вихід Кепи у грі чемпіонату проти Сосьєдада навряд непокоїв Андрія Луніна, то повернення Тібо Куртуа стало значно гіршим сигналом. Бельгієць навіть потрапив до заявки і полетів з командою в Мюнхен.

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"Куртуа повернувся після травми, але завтра він не зіграє", – заспокоїв Анчелотті українця. Раніше тренер Реала прогнозував, що Куртуа може вийти у наступному турі чемпіонату проти Кадіса 4 травня. Тібо переніс дві важкі травми різних колін, які і дали шанс Луніну здолати Кепу в битві за статус тимчасово основного.

Нагадаємо, матч Баварія – Реал відбудеться завтра, початок о 22:00. Повторна зустріч у Мадриді запланована на 8 травня.

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