Вчора команда провела перший день словенських зборів у складі з 19 гравців, інформує офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 отримав відмову від іменитого претендента на заміну Йовічевічу, – журналіст

Є два нові прізвища – Сергій Чоботенко і Артем Громов. Також слід звернути увагу на повернення Артема Довбика, якого ненадовго відпускали в Динамо і збірну України. СК Дніпро-1 планує провести у Словенії 4 спаринги: 8 липня відбудеться гра зі словенською Чардою, 14-го суперником буде кіпрський Аріс, 21-го – єрусалимський Бейтар, а 22-го – Аль-Наср із Саудівської Аравії.

Загадкою залишається ім'я головного тренера дніпрян. Ігор Йовічевіч готується очолити Шахтар, а заміну хорвату поки не знайшли.

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