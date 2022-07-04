Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився щодо майбутніх слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) щодо апеляції Росії на заборону її командам виступати у міжнародних футбольних змаганнях.

"CAS не може підтримати російську апеляцію. Спорт у Росії, і футбол зокрема, є важливим інструментом державної пропаганди, просуваючи російську політику смерті та руйнування. Безглузде вторгнення Росії, і масові вбивства в Україні, не мають нічого спільного з fair-play (чесною грою), демократією і солідарністю – цінностями, які покликаний просувати спорт.

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Украй важливо, щоб суд підтримав організації із різних сфер по всьому світові у виключенні й ізоляції Росії від будь-якого "нормального існування", допоки вона не припинить війну з Україною, і не відмовиться від усіх окупованих українських територій", – наводить слова Палкіна офіційний Telegram-канал Шахтаря.

Зазначимо, що росіян виключили з міжнародних змагань через напад на Україну. Агресори сподіваються, що зможуть повернутись до цивілізованого світу, зокрема і на футбольних полях.

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