"Ми активно працюємо на трансферному ринку, але не все просто. На сьогодні у розташування команди прибули Давид Пуцлін, Джоко Зайков, також очікуємо Наджееба Якубу.

Скрипник у Ворсклі: віцепрезидент розкрив деталі контракту

Теж найближчими днями приєднається досвідчений українець, з яким буде підписано контракт. Плануємо укласти дві угоди з легіонерами", – резюмував Лисак в етері телеканалу Espreso.TV.

Нагадаємо, нещодавно на тренерському містку полтавців відбулись зміни: Юрія Максимова замінив Віктор Скрипник. Сезон УПЛ 2021/22 стартує наприкінці серпня, полтавці до нього готуються у Польщі.

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