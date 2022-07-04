Баварія змінила стратегію по підбору гравців та має намір підписувати гравців на довгострокову перспективу. Так у списку інтересів опинився Самба Діалло, повідомляє Sky Sport.

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Мюнхенці вже 2 роки стежать за сенегальським вінгером та готові підписати його у свою молодіжну команду. Цікаво, що Діалло чимало порівнюють з Садьйо Мане через стиль гри – зірковий сенегалець цього літа став гравцем Баварії.

Нагадаємо, минулого сезону Діалло яскраво проявив себе у Юнацькій лізі УЄФА, забивши 5 голів у 8 матчах, зокрема дубль у ворота Баварії.

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