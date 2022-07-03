Чемпіонат Бразилії, 15 тур

Сеара – Інтернасьйонал – 1:1

Голи: Ліма, 19 (пен) – Мойзес, 23

Вилучення: Кадоріні, 90+1 (Інт)

Флуміненсе – Корінтіанс – 4:0

Голи: Маноель, 16, Кано, 43, 71, Фред, 90+1

У старті Інтернасьйонала на матч із середняком таблиці Сеарою із наших старих знайомих вийшов тільки Тайсон – Карлос Де Пена і Вітао пропускали гру. Саме екс-капітан Шахтаря віддав гольовий пас зі штрафного у середині першого тайму. Асист вінгера допоміг Інтеру зрівняти рахунок, адже перед тим Сеара забила з пенальті. Рахунок 1:1 став остаточним. Інтернасьйонал опустився на 5-ту сходинку Серії А.

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А от Корінтіанс, у складі якого вийшов Жуніор Мораєс, доволі несподівано без шансів згорів на виїзді Флуміненсе – 0:4. Екс-форвард Шахтаря і збірної України відіграв 57 хвилин та отримав жовту картку. Після цього фіаско його команда випала з топ-3 і посідає 4 місце турнірної таблиці.

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Відео асисту Тайсона на 0:44