Моралес у ефірі ТаТоТаке: Я чув, що в Металіста є проблеми. Наприклад, було інтерв'ю керівника НАЗК, там згадувалося прізвище Ярославського і можливість арешту деяких його активів. Коли такі речі проговорюються вголос, то футбол – останнє, про що людина буде думати.

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Співаковський: У мене була така версія про двох олігархів. Один не може в'їхати до країни, а другий виїхати. Можливо, ці люди домовилися між собою, що вони в чотири руки годуватимуть один клуб. Але тут є нестиковка. Навіщо Ярославському працювати на бренд СК Дніпро-1, коли він рвав груди і кричав з ополонки "Металіст, Металіст!".

За моєю інформацією, Ярославський – все. Там і ДТП, і війна, і ситуація у Харкові. Догралася людина... Коли Красніков казав, що йому треба порадитись з Ярославським, то це лише жест поваги. Він там уже нічого не вирішує.

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