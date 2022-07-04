"Динамо не потрібно нікого підписувати. У них, як у Туреччині – все є. Зараз гравці основи взагалі майже не грають у благодійних матчах, тому що їх дуже обережно підпускають. І там по 18 людей без них нормально виходять на поле. З усіх проблемних позиції в Динамо лівий вінгер може бути.

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Але ліворуч буде Вербіч. Він повертається, як і Кендзьора на правий фланг у захисті.У них досить важкі контракти. Суркіс начебто й хотів би, можливо, позбутися цих гравців, тому що у клубному кошторисі хлопці займають певне місце. Однак з таким контрактом треба грати, і Вербіч зараз – фаворит на цій позиції.

Я чув про інтерес від щонайменше двох клубів УПЛ до Кулача. І не останніх клубів, м'яко кажучи. У нас у чемпіонаті зараз є величезна проблема з форвардами", – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

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