Андреа Пірло хотів придбати дві елітні вілли у муніципалітеті Форте-дей-Мармі, що на узбережжі моря в Тоскані. Легендарний італієць вже заплатив завдаток у сумі 500 тисяч євро. До кінця літа екс-тренер Ювентуса мав заплатити ще 2,6 млн євро, але тепер ризикує залишитися і без грошей, і без омріяної нерухомості.

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Справа в тому, що власником вілл, які об'єднані в один комплекс, є неназваний російський олігарх, наближений до Володимира Путіна. Після початку повномасштабної війни в Україні Італія наклала арешт на майно росіян, які опинилися в санкційному списку. Олігарх спробував швидко продати свої активи, але зазнав невдачі.

Пірло не знав, хто є власником житла, коли платив першу частину суми. Тепер Андреа ризикує втратити свої гроші. З мрією про купівлю елітної нерухомості на престижному курорті теж доведеться попрощатися, повідомляє La Nazione.

Нагадаємо, нещодавно 43-річний чемпіон світу-2006 очолив турецький Карагюмрюк, підписавши контракт на 1 сезон.

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